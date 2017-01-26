13:25 26 января | БОКС — Профессиональный

Карл Фрэмптон: "Бой с Ломаченко стал бы финансово выгодным"

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Чемпион мира по версии WBA в полулегком весе Карл Фрэмптон подчеркнул, что готов перейти в первый легкий вес, чтобы провести бой с чемпионом WBO Василием Ломаченко. По словам британца, этот поединок привлекателен с финансовой точки зрения.

- Бой с Ломаченко? Почему нет? Думаю, что если вы участвуете в поединках, то они должны приносить вам финансовую выгоду, - приводит BoxingScene слова Фрэмптона. - У меня так было и раньше, но общественность критиковала меня за разговоры о деньгах. Но это важно, когда у тебя есть семья. Бой против Ломаченко был бы выгоден. Это станет большой победой, если мне удастся выиграть. Я никого не боюсь.

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Материалы REN-TV

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