Канделаки подтвердила трансляцию боя Поветкина с Дюопа

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки подтвердила, что канал покажет в прямом эфире поединок россиянина Александра Поветкина с французом Йоанном Дюопа. Поветкин должен был сегодня провести бой за титул временного чемпиона WBC с Бермейном Стиверном, но поединок был отменен из-за положительной допинг-пробы российского боксера.
"Друзья, бой Александра Поветкина с Бермейном Стиверном отменен по не зависящим от телеканала причинам. Сегодня после прямой трансляции финала вечерней биатлонной гонки мы сразу переключимся в Екатеринбург в 20.10, где уже работают 30 наших специалистов с 15 единицами лучших телевизионных камер. И в 21.00 в прямом эфире мы покажем вам бой Александра Поветкина и Йоанна Дюопа", - написала Канделаки на странице в Instagram.
Друзья, бой Александра Поветкина с Бермейном Стиверном отменен по независящим от телеканала причинам. Сегодня после прямой трансляции финала вечерней биатлонной гонки мы сразу переключимся в Екатеринбург в 20:10, где уже работают 30 наших специалистов с 15 единицами лучших телевизионных камер. И в 21:00 в прямом эфире мы покажем вам бой Александра Поветкина и Жоана Дюопы. Как я уже неоднократно говорила, спортивное телевидение непредсказуемо, но мы делаем все для того, чтобы наиболее полно и ярко показать Вам самые громкие события из мира спорта. Итак, Екатеринбург, 21:00, бой Поветкин/Дюопа в прямом эфире на #МатчТВ @povetkinteam @johann_reptile_duhaupas
Долой марионеток-макларенеток
Честно говоря, если абстрагироваться от маклареновским и донов кингов, всё равно не понятно - на фига это показывать!?.
16:38
Enich
позорище!!!!
16:13
Richter-00
Leo Hawk, а кто до сегодня знал, что существует организация VADA? Это не та организация, о которой мы все так хорошо знаем.
16:09
Leo Hawk
Буквально сегодня, на портале конкурирующей газеты вывалили огромное интервью Канделаки, где она потратила массу усилий доказывая что канал Матч это настоящий бизнес и обязан бороться за высокие рейтинги. Интересно будет узнать какие рейтинги у боя двукратного допингёра с боксёром по фамилии НикогдаОТакомНеСлышал :)
15:33