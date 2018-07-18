Калле Зауэрлэнд: "Слухи, что Усик может не выйти на бой с Гассиевым, – полная чушь"

Со-промоутер WBSS Калле Зауэрланд опроверг информацию, что украинец Александр Усик может не выйти на бой с россиянином Муратом Гассиевым. Поединок состоится 21 июля в московском спорткомплексе "Олимпийский". На кону будут стоять титулы WBC, WBO, WBA и IBF.

- Здорово наконец оказаться здесь. Москва - один из моих любимых городов в мире, я здесь был не раз, и всегда это было замечательно, - приводит пресс-служба Федерации бокса России слова Зауэрланда. - Я был промоутером чемпионов мира в супертяжелом весе – Николая Валуева и Александра Поветкина, но это событие поднимает спорт на новый уровень. Это как финал футбольной Лиги чемпионов. В субботу вечером мы увидим, как победитель поднимет первый в истории Кубок Мохаммеда Али.

Что касается жеребьевки второго сезона, даже я не знаю, как она сложится. Очевидно, что существует пара обязательных претендентов, бои которых должны случиться. Но остальные парни могут попасть на любого из соперников. Как я раньше говорил, боксерские шоу – как "Игра престолов".

Что касается финала в первом тяжелом весе, встречаются два великих боксера, потрясающих спортсмена, которые ставят на кон все в буквальном смысле слова. Это именно то, ради чего мы хотели проводить суперсерию – чтобы творить историю. "Олимпийский" - отличное место для того, чтобы выявить первого обладателя Кубка Мохаммеда Али среди двух очень одаренных спортсменов, которым выдалась редкая возможность писать историю. Люди говорили об этом бое на протяжении многих лет.

Эти слухи, касающиеся того, что якобы Усик может не выйти на бой, – полная чушь, нет абсолютно никаких нерешенных вопросов. Кстати, Усик сам заявил мне лично о своем желании завоевать первый в мире Кубок Мохаммеда Али. Месяц назад он сказал, что ему неважно место проведения финала. И он абсолютно уверен, что поднимет этот трофей над своей головой в грядущую субботу.

Я уже встретился с боксерами сегодня, оба выглядят очень уверенными в своих силах. Финал Усик-Гассиев станет замечательным продвижением нашего спорта, Кубка Мохаммеда Али, первого тяжелого веса. Может ли быть более весомый стимул выйти в ринг и провести бой всей своей жизни? Наша привилегия в том, что в субботу мы увидим самый громкий бой этого года здесь, в Москве. И пусть лучший из двух чемпионов одержит победу!