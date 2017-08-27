Как Мейвезер нокаутировал Макгрегора. Видео

Флойд Мейвезер победил техническим нокаутом Конора Макгрегора в поединке, проходившем в Лас-Вегасе по правилам профессионального бокса. Рефери Роберт Берд остановил бой между американским боксером и ирландским бойцом ММА в 10-м раунде.
Берд прекратил поединок после серии точных ударов в исполнении американца и из-за того, что ирландец перестал защищаться. Теперь на счету Мейвезера 50 побед в 50 схватках в профессионалах.
TKO in the 10th Round. Mayweather record now 50-0. #MayweathervMcgregor pic.twitter.com/oMSOmvXDTN– PWStream (@PWStream) 27 августа 2017 г.
Онлайн-трансляция поединка Мейвезер - Макгрегор //
Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция
crabuzz
Унылая чепуха, а не "бой века". совершенно унылый бокс. Профессионал лениво раскатал любителя , как принято говорить, победа на классе. Думаю, все ,кто занимался тем или иным видом спорта, знают, что такое сухо, без энергозатрат обыгрывать соперника заведомо более гораздо низкого уровня мастерства.
08:46
ymovan
Вот вам и пример того, почему в боксе гонорары намного больше чем во всяких ММА, К-1 и прочей хрени, разница между чемпионом по боксу и чемпионом ММА огромная. Все таки бокс это искусство...
08:35