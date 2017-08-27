Как Мейвезер нокаутировал Макгрегора. Видео

Флойд Мейвезер победил техническим нокаутом Конора Макгрегора в поединке, проходившем в Лас-Вегасе по правилам профессионального бокса. Рефери Роберт Берд остановил бой между американским боксером и ирландским бойцом ММА в 10-м раунде.

Берд прекратил поединок после серии точных ударов в исполнении американца и из-за того, что ирландец перестал защищаться. Теперь на счету Мейвезера 50 побед в 50 схватках в профессионалах.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер - Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция