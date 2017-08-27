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08:15 | БОКС — Профессиональный

Как Мейвезер нокаутировал Макгрегора. Видео

Суббота. Лас-Вегас. Рефери останавливает бой между Конором МАКГРЕГОРОМ (слева) и Флойдом МЕЙВЕЗЕРОМ. Фото REUTERS
Суббота. Лас-Вегас. Рефери останавливает бой между Конором МАКГРЕГОРОМ (слева) и Флойдом МЕЙВЕЗЕРОМ. Фото REUTERS
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Флойд Мейвезер победил техническим нокаутом Конора Макгрегора в поединке, проходившем в Лас-Вегасе по правилам профессионального бокса. Рефери Роберт Берд остановил бой между американским боксером и ирландским бойцом ММА в 10-м раунде.

Берд прекратил поединок после серии точных ударов в исполнении американца и из-за того, что ирландец перестал защищаться. Теперь на счету Мейвезера 50 побед в 50 схватках в профессионалах.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер - Макгрегор //
Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция

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Материалы сюжета: Мейвезер vs Макгрегор: бой века
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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crabuzz

Унылая чепуха, а не "бой века". совершенно унылый бокс. Профессионал лениво раскатал любителя , как принято говорить, победа на классе. Думаю, все ,кто занимался тем или иным видом спорта, знают, что такое сухо, без энергозатрат обыгрывать соперника заведомо более гораздо низкого уровня мастерства.

08:46

ymovan

Вот вам и пример того, почему в боксе гонорары намного больше чем во всяких ММА, К-1 и прочей хрени, разница между чемпионом по боксу и чемпионом ММА огромная. Все таки бокс это искусство...

08:35