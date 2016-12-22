02:44 | БОКС — Профессиональный

"Известия": Гассиев может провести следующий бой с Усиком

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Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев может провести свой следующий бой с 29-летним украинцем Александром Усиком, обладающим титулом WBO в аналогичной весовой категории, сообщают "Известия". Российский боксер выразил готовность к этому поединку.

– Я готов выйти на ринг с любым оппонентом, – подчеркнул Гассиев. – Бой с Усиком мне очень интересен – он молодой и сильный боксер, обладатель титула чемпиона мира по версии WBO. Есть ли политическая подоплека в нашем поединке? Знаете, для меня как для профессионального спортсмена спорт – вне политики. И на ринг я выхожу биться не с американцем, россиянином или украинцем, а с соперником, не имеющим национальной принадлежности. Усик обладает титулом WBO, я был бы рад отобрать его у него в честном бою. Когда он может состояться? Чем быстрее, тем лучше!

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/653154

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