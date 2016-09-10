Иван Кирпа: "Поветкин понимает, что бой со Стиверном будет непростым"

Тренер россиянина Александра Поветкина Иван Кирпа подчеркнул, что поединок его подопечного с Бремейном Стиверном будет достаточно сложный, и к нему необходимо подготовиться со всей серьезностью. Бой пройдет за звание временного чемпиона мира по версии WBC, состояться он должен до конца 2016 года.

- Стиверн очень хороший боец. Александр тоже понимает, что будет непростой бой, - цитирует "Р-Спорт" Кирпу. - Да не будет больше простых боев, первые номера рейтингов - это боксеры, которые туда попали, и они заслуживают это место, поэтому расслабляться нельзя. Мы знаем Стиверна - это очень серьезный боец, и мы серьезно будем к нему готовиться.

Мы не называем никогда слабых мест соперника, это ни для прессы, ни для кого. Все будет в бою. Все эти секреты меняются. До самого выхода на ринг всегда все идет в подвешенном состоянии - сборы и тренировочный процесс меняются ежедневно. Шаблонный план для спортсмена не работает, каждый индивидуален. Даже на сборах каждый день идет планерка и в зависимости от состояния спортсмена идет нагрузка. Более интенсивная или менее. У нас всегда все в движении, мы не зацикливаемся. Слабые места будем смотреть, искать. Сейчас все внимательно рассматриваем, думаю, найдем что-нибудь.