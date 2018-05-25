Иван Кирпа: "Кличко - самый сильный соперник в карьере Поветкина. У Джошуа пока нет такого рейтинга и известности"

Тренер российского боксера Александра Поветкина Иван Кирпа считает, что украинец Владимир Кличко был самым сильным соперником в карьере его подопечного. Бой боксеров произошел 5 октября 2013 года в Москве, Кличко победил единогласным решением судей. Также Кирпа выразил мнение, что для британца Энтони Джошуа поединок с Деонтеем Уайлдером является более выгодным в финансовом плане, чем с Поветкиным.

- Объединение поясов, очевидно, принесет Джошуа более высокий доход, чем бой с Поветкиным, - цитирует gazeta.ru Кирпу. - И, возможно, риск проиграть здесь будет даже чуть ниже, чем в случае с Александром.

Думаю, что финансы – это весомый аргумент в пользу того, чтобы Энтони хотел боксировать именно с Уайлдером. Плюс тут еще и можно объединить больше титулов. Но нам всем хотелось бы, чтобы бой с Поветкиным произошел в этом году. Очень на это надеюсь и очень этого жду.

– Джошуа – самый сильный соперник в карьере Поветкина?

– Думаю, что Владимир Кличко был самым сильным соперником Александра на данный момент в плане искусства боксирования и статуса. Джошуа, конечно, пока не имеет такого рейтинга и такой известности, которые были у Владимира. Тем не менее в настоящее время для Саши это будет самый непростой поединок.

Поветкин является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA, которым владеет Джошуа. WBA санкционировала поединок между ними и дала командам 30 дней на переговоры. Однако британец намерен сперва провести бой за пояс WBC против Уайлдера.