Исполком AIBA единогласно проголосовал за отстранение главы организации

Исполнительный комитет Международной ассоциации бокса (AIBA) единогласным решением временно отстранил президента организации Чинг-Куо Ву, информирует пресс-служба AIBA. Руководитель проходит по нескольким обвинениям, включая финансовые махинации

Ранее дисциплинарная комиссия AIBA отстранила Ву за многочисленные нарушения и отсутствие необходимой финансовой отчетности, а исполняющим обязанности главы организации стал вице-президент Франко Фальчинелли.

Напомним, что в конце июля 13 членов исполкома организации выразили вотум недоверия функционеру. Это было связано с финансовыми проблемами AIBA, которые отрицал Ву. Ему было предложено добровольно уйти в отставку, но 70-летний чиновник ответил отказом.



