Ирландцы наводнили Лас-Вегас перед боем Мейвезер - Макгрегор

Ирландские болельщики в огромных количествах прибыли в Лас-Вегас перед боем Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора, сообщает Daily Mail. Сейчас все центральные улицы города и территория, прилегающая к арене, на которой пройдет поединок, окрашена в зеленые цвета.

Напомним, ранее сообщалось, что на 20-тысячной "Т-Мобайл Арене" будут свободные места во время боя. В свободной продаже оставались 1,5 тысячи билетов по цене 2,5 тысячи долларов каждый.

Бой Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка - 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер - Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.