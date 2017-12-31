Инна Сагайдаковская – первая после Рогозиной российская чемпионка WBC

Россиянка Инна Сагайдаковская одержала уверенную победу на вечере бокса в Алматы над опытной немкой Дженифер Рецке в титульном бою за пояс WBC Interim в первом среднем весе. Сагайдаковская начала бой очень активно и уже ко второму раунду владела таким большим преимуществом, что судья остановил поединок, засчитав немке поражение техническим нокаутом. Для Инны это первый серьезный титул в карьере, ранее она владела поясом WBC Silver. Теперь в активе непобежденной россиянки значится 7 побед.

– Это очень значимая победа для Инны над сильной соперницей. Вдвойне приятно, что впервые после Натальи Рогозиной она принесла России чемпионский титул WBC, – отметил менеджер чемпионки Андрей Токарев.

Еще один подопечный Токарева Ержан Залилов завоевал в этот боксерский вечер титул WBC CISBB Silver (Бюро СНГ и Славянских стран) во втором легчайшем весе, одолев единогласным решением судей соотечественника Айдына Ельжанова. 24-летний Залилов сохранил статус непобедимого боксера – в его активе десять побед и одна ничья. Уроженец Акмолинской области во второй раз в карьере выступал на родине, до этого он проводил бои в России, Испании и Латвии.