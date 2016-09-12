16:34 | БОКС — Профессиональный

Ибрагимович опубликовал фотографию с Головкиным

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, присутствовавший на бое чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадия Головкина против чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии IBF Келла Брука, позже выложил на своей странице в Instagram фотографию с казахстанцем, который одержал победу. Шведский форвард посетил бой в Лондоне после поражения в игре 4-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (1:2).

"Победителями не становятся, ими рождаются", – подписал фотографию Ибрагимович.

Ранее Головкин поблагодарил футболиста за поддержку.

 

Champions are not made, they are born @gggboxing

Фото опубликовано IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) Сен 12 2016 в 2:03 PDT

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