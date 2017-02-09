IBO не будет исключать Александра Поветкина из рейтингов

Президент Международной боксерской организации (IBO) Эдвард Левайн подчеркнул, что организация не собирается исключать супертяжеловеса Александра Поветкина из своих рейтингов, пока россиянин не попадет под подозрение Федерации профессионального бокса России (ФПБР). Ранее допинг-проба боксера дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

Позже стало известно, что допинг-проба "Б" также дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была отрицательной.

- Поветкин по-прежнему находится в рейтингах IBO за февраль на четвертом месте. Из наших рейтингов он не будет убран до тех пор, пока не попадет под подозрение Федерации профессионального бокса России, - приводит "Р-Спорт" слова Левайна. - При этом мы не были активно вовлечены в его допинговую историю, поскольку он не стоял в расписании на бой за титул IBO в этот период.

Отметим, что WBC и IBF исключили Поветкина из рейтингов. В рейтингах WBO и WBA Поветкина нет, в рейтинге EBU россиянин располагается на первой строчке, но с отметкой, что в отношении него ведется допинговое расследование.