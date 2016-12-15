IBF разрешит Ковалеву провести незамедлительный бой-реванш против Уорда

Международная федерация бокса (IBF) предоставит россиянину Сергею Ковалеву возможность провести незамедлительный бой-реванш с американцем Андре Уордом в случае получения соответствующего запроса. Ранее Ковалев в Лас-Вегасе проиграл Уорду единогласным решением судей из США (113-114) и утратил принадлежавшие ему пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF, потерпев первое поражение в карьере.
Позже промоутер Кэти Дува сообщила, что команда россиянина ожидает проведения реванша, что было прописано в контракте на первый бой, к июню 2017 года. В схожей ситуации IBF не дала британцу Тайсону Фьюри возможность провести реванш с украинцем Владимиром Кличко, а сделала пояс вакантным.
- IBF предоставит возможность Ковалеву провести незамедлительный реванш с Уордом, но по этому бою еще не был сделан запрос, - приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы организации.
Айртон
Кстати, вот оценка боя с Уордом самого Ковалёва, буквально вчерашние слова, когда эмоции улеглись и Ковалёв сам осознал, что бой проигран и судьи вынесли верный вердикт.)) "Меня хватило на четыре раунда. Но с середины пятого раунда у меня упала скорость, упало всё. Был контужен морально: что делать-то? — и боксировал на морально-волевых оставшиеся раунды».
10:12
Айртон
Будет очередной мисс-матч.)) Ковалёву просто нечем выигрывать у Уорда, боксёры разного уровня, надежда только на лаки-панч.)) А вообще матч-реванш - спорная практика, ибо первый претендент на титул будет вынужден ещё полгода стоять в очереди, хотя со спортивной точки зрения должен иметь приоритет на титульный бой, по сравнению с боксёром, который только что проиграл.)
10:02
Алый Дракон
Значит, косвенно согласны с тем, что Ковалева засудили - это хорошо... Теперь Андрейке тяжело будет - надо или быстро "завершать карьеру", пока по щам не получил, или больным/травмированным год прикидываться, надеясь, что Ковалев за это время еще кому проиграет )...
09:54
EstMaza
Давим врагов. Победим!
09:39