IBF разрешит Ковалеву провести незамедлительный бой-реванш против Уорда

Международная федерация бокса (IBF) предоставит россиянину Сергею Ковалеву возможность провести незамедлительный бой-реванш с американцем Андре Уордом в случае получения соответствующего запроса. Ранее Ковалев в Лас-Вегасе проиграл Уорду единогласным решением судей из США (113-114) и утратил принадлежавшие ему пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF, потерпев первое поражение в карьере.

Позже промоутер Кэти Дува сообщила, что команда россиянина ожидает проведения реванша, что было прописано в контракте на первый бой, к июню 2017 года. В схожей ситуации IBF не дала британцу Тайсону Фьюри возможность провести реванш с украинцем Владимиром Кличко, а сделала пояс вакантным.

- IBF предоставит возможность Ковалеву провести незамедлительный реванш с Уордом, но по этому бою еще не был сделан запрос, - приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы организации.