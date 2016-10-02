IBF пока не получала никаких официальных запросов по возможному бою Джошуа - Кличко

Международная боксерская федерация (IBF) пока не получала никаких официальных запросов относительно организации боя между чемпионом мира IBF в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу IBF. В своем последнем бою Кличко 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе (Германия) проиграл британцу Тайсону Фьюри и потерял титулы чемпиона мира IBF, IBO, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF.

Изначально бой-реванш Фьюри – Кличко должен был состояться 9 июля, но был перенесен на 29 октября из-за травмы британца. Позже допинг-проба Фьюри дала положительный результат на кокаин, в связи с чем бой вновь был отложен. В настоящее время ведется расследование, Фьюри может лишиться всех своих титулов. После второй отмены боя команды Джошуа и Кличко активно заговорили о возможном бое.