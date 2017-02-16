IBF обязала Истера достигнуть договоренности о бое с Шафиковым

Председатель Международной боксерской федерации (IBF) Линдси Таккер подчеркнул, что организация обязала обладателя титула по версии этой федерации Роберта Истера и россиянина Дениса Шафикова договориться о проведении боя.

По его словам, если боксеры не достигнут соглашения, все будет решаться на промоутреских торгах. Ранее сообщалось, что поединок за титул должен состояться в феврале 2017 года в США.

- В понедельник Истер был уведомлен в том, что у него есть тридцать дня для переговоров с россиянином, - приводит Boxingscene слова Таккера. - Если они не достигнут соглашения, дело перейдет к торгам.