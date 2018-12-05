Хусейн Байсангуров: "Буду стараться закончить бой с Амирханяном досрочно"

18 декабря в Казани на площадке КРК "Пирамида" не имеющий поражений боксер из Грозного Хусейн Байсангуров проведет бой за три международных титула WBO International, IBF International и WBA Continental во втором полусреднем весе против непобежденного хозяина ринга Арама Амирханяна. Противостояние станет главным событием боксерского шоу "Ринг чемпионов – Кубок Казанского Кремля", организатором которого выступает промоуторская компания "ЮКА Промоушен" и Министерство спорта Республики Татарстан.

Россиянин Байсангуров обладает поясом чемпиона IBF International и WBA Continental, в своей любительской карьере добился звания мастера спорта международного класса. За свою любительскую карьеру успел выиграть молодежный чемпионат мира, дважды чемпионат Европы по юниорам, первенство и чемпионат России. Провел около 100 любительских боев, в 95 одержал победы.

– Наверное, каждый боксер мечтает выиграть Олимпиаду, и я не исключение. Чем ближе был к Играм, тем больше понимал, что попасть на них не просто. Слишком много решали те, кто находился вне ринга, порой, не имело значение какой ты боксер. Я решил не тратить на это время и перешел в профессионалы. Как бы то не было я рад, что перешел в профи и благодарен любительскому боксу, который научил меня многому, – отметил – Байсангуров. – Для меня все бои в профессионалах одинаково важны, выделись какой-то один трудно. К любым поединкам готовлюсь очень серьезно, набираем форму на все 100% несмотря на то, какой соперник. Установка на бой с Арамом Амирханяном у нас одна – показать грамотный зрелищный бокс. Подготовка идет полным ходом, я полностью доверяю своей команде. В тренировочном цикле особо ничего не меняем, единственно больше работаем под "левшу". Планов на бой несколько: по ходу боя тренер будет мне говорить как действовать, а так буду стараться закончить бой досрочно. Я рад, что у меня супер-техничный соперник, это будет хороший опыт для меня.

Казань – прекрасный город, хороший повод поехать туда. Мне не важно где боксировать, в ринге мы будем с соперником одни. Поддержать же меня приедет много близких людей и знакомых. Кому посвящаю свою победу я скажу после боя, как поднимут мою руку! Модный в последнее время в боях "трэшток" мне не интересен, да и воспитание не позволяет поступать аморально. Сопернику желаю, чтобы он был в своей наилучшей форме, а зрители в Казани запомнят бой с Амирханяном надолго.

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