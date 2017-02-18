Хрюнов намерен организовать бой Роя Джонса в конце мая в Белоруссии

Российский промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что намерен начать переговоры об организации боя американского боксера Роя Джонса-младшего, имеющего также российское гражданство, в конце мая в Белоруссии. Сегодня 48-летний Джонс в США победил канадца Бобби Ганна в бою за титул чемпиона мира по версии WBF в первом тяжелом весе.

– Я сейчас веду переговоры в Минске, и у меня на начало марта запланирована встреча с Максимом Владимировичем Рыженковым, первым заместителем главы администрации президента Белоруссии, – цитирует "Р-Спорт" Хрюнова. – Александр – претендент на бой за звание регулярного чемпиона WBA, у Бриггса и Окендо не заладились торги. Крайняя точка, когда выяснится, что будет с этим титулом, – 23 февраля.

Если опять не получится, то Устинов напрямую получит право проведения чемпионского боя с кем-то другим. Есть намерения провести этот бой в Белоруссии. Мной было высказано предложение, чтобы в рамках этого боя выступил и Рой Джонс. Эта идея встречена с интересом, и мы это собираемся обсудить в начале марта. После боя я Роя поздравил и сообщил ему об этой идее. Я думаю, что это будет продолжение того, что делает Рой Джонс. Ориентировочные сроки – конец мая.