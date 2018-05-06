Хэй еще не принял решение о завершении карьеры

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй после поражения от Тони Бэлью признался, что пока не принял решение о завершении карьеры. Бой, прошедший в Лондоне, завершился нокаутом в 5-м раунде.

- Я не знаю, когда завершу карьеру, - цитирует Sky Sports Хэя. - Не чувствовал себя отлично сегодня. Мне нужно будет пересмотреть запись боя, чтобы понять, что пошло не так, но уже сейчас могу сказать, что Бэлью провел фантастический бой. Травма? Нет, я полностью здоров. Тони был лучше. Он сделал то, что ему нужно было, чтобы выиграть.

Бэлью отправил Хэя в нокаут. Видео