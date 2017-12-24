HBO хочет организовать объединительный бой между Ковалевым и Биволом

Телеканал HBO заинтересован в организации объединительного боя в полутяжелом весе между чемпионом по версии WBO Сергеем Ковалевым и обладателем пояса по версии WBA Дмитрием Биволом, сообщает Ringpolska. По информации источника, поединок между российским боксерами может состояться во второй половине 2018 года, если оба спортсмена одержат победы в своих ближайших боях.

Напомним, 3 марта Ковалев встретится с соотечественником Игорем Михалкиным, а Бивол в рамках этого же боксерского вечера выйдет на ринг против кубинца Салливана Барреры.