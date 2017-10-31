Хаммер подписал контракт на бой с Поветкиным

Исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов заявил о том, что румынский боксер Кристиан Хаммер подписал контракт на бой с россиянином Александром Поветкиным, сообщает ТАСС. Поединок пройдет 15 декабря в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что в случае победы Поветкин будет претендовать на бой с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Джозефом Паркером.

В июле Поветкин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул WBO и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В активе Хаммера 22 победы (12 нокаутом) и четыре поражения, на счету россиянина 32 победы (23 нокаутом) и одно поражение.

Бой между Поветкиным и Джошуа может состояться в марте 2018 года