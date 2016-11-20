Хабиб Нурмагомедов: "Очень хочу, чтобы Ковалев победил Уорда"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи соотечественнику Сергею Ковалеву в боксерском поединке с экс-чемпионом мира в суперсреднем весе американцем Андре Уордом. Бой пройдет сегодня в Лас-Вегасе и начнется в 7.50 по московскому времени.

– Сегодня ночью в Лас-Вегасе проводит свой бой самый титулованный российский боксёр-профессионал Сергей Ковалев. Вам не кажется странным, что в вашем заочном споре с Макгрегором россиянин – на стороне ирландца?

– Я не думаю, что он сильно поддерживает Макгрегора, – приводит "Лайф" слова Нурмагомедова. – Меня Ковалев, например, поздравлял с победами... Мы с ним знакомы давно. Очень хочу, чтобы он сегодня победил Уорда в бою за звание лучшего боксёра современности. Искренне желаю ему победы.

Ну если нравится ему Конор как боец и как человек – что в этом такого? Я уже говорил, что каждый имеет право на свое мнение. Я же не мог ему сказать: "Как так, Сергей, давай болей за меня!" Все взрослые люди.