Хабиб Нурмагомедов: "Мейвезер проделал легкую работу за большие деньги"

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сравнил бой непобежденного чемпиона мира Флойда Мейвезера против чемпиона UFC Конора Макгрегора с фильмом "Ограбление по-американски". По мнению российского спортсмена, этот поединок не заслуживает звания "бой века".

Поединок по правилам бокса, состоявшийся в Лас-Вегасе, завершился победой Мейвезера техническим нокаутом в 10-м раунде.

– Есть фильм "Ограбление по-американски" – так и было сейчас, – цитирует ТАСС Нурмагомедова. – Удары, то, как бойцы выкладывались, – вроде бы все было по-настоящему, но Мейвезер вел бой так, как хотел. В первые три раунда соперники пристреливались, но я и не видел никогда, чтобы Мейвезер работал весь бой первым номером, как можно назвать это "боем века"? Я так не считаю, а вот "бой личностей, которые заработали очень много денег за десять раундов" – это да, и Мейвезер проделал легкую работу за большие деньги, никто из действующих спортсменов больше так не может сделать. Они оба сделали хорошую работу, но не внутри ринга, там все как раз было по-простому.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция