Гроувз нокаутировал Кокса и защитил титул чемпиона WBA

Джордж Гроувз вышел в полуфинал Всемирной суперсерии бокса в весовой категории до 76,2 кг. В четвертом раунде боя с соотечественником Джейми Коксом он нокаутировал соперника. Благодаря победе он впервые защитил титул чемпиона WBA (Super), который в мае отобрал у россиянина Федора Чудинова.

В полуфинале Гроувз встретится с еще одним соотечественником Крисом Юбенком.

Первым полуфиналистом стал еще один британец Каллум Смит, который сразится с победителем боя между немцем Юргеном Бремером и американцем Робом Брантом.