Григорий Дрозд: "У Ломаченко состоялся отличный дебют в новом для него весе"

Экс-чемпион WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд прокомментировал победу украинского боксера Василия Ломаченко над венесуэльцем Хорхе Линаресом. Дрозд считает, что по ходу боя Ломаченко подобрал ключи к сопернику.

– Мы посмотрели прекрасный поединок. Василий Ломаченко дебютировал в новом для себя весе и дебютировал, считаю, прекрасно. Мне кажется, что полученный нокдаун многое даст Ломаченко, – цитирует "Р-Спорт" Дрозда. – В таких бескомпромиссных боях боксер всегда растет, преодолевая трудности и препятствия. В первых раундах была больше пристрелка, но все же Линарес выглядел поэффектнее и поинтереснее, а потом Василий подобрал ключи, понял тайминг. И начал делать свое дело – разрушать.