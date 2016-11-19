Григорий Дрозд: "Промахи для Ковалева – самая опасная ловушка"

Чемпион "в отпуске" по версии WBC в первой тяжелой весовой категории Григорий Дрозд в преддверии боя между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом отметил, для обоих спортсменов это будет очень тяжелый поединок. По его словам, чемпиону мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF нельзя промахиваться.

– Можно сказать, что Уорд – самый сложный соперник Ковалева?

– Да, так можно сказать.

– В соответствии с котировками букмекеров, если Ковалев не нокаутирует Уорда, то Уорд, скорее всего, выиграет по очкам. Вы разделяете эту точку зрения?

– Абсолютно правильное направление мысли. Очевидно, что если Сергей начнет попадать, то он будет развивать свой успех и есть много шансов, что он закончит бой досрочно. Если он начнет мазать, то очень вероятно, что Уорд начнет подстраиваться, контратаковать и навязывать удобный для себя бой. Он это умеет. Промахи для Сергея – самая опасная ловушка. Ему нельзя давать Уорду шанс комфортно защищаться, потому что американец – очень быстрый и умный боксер. Уорд умеет ставить соперника в удобное для себя положение.