Григорий Дрозд: "Причина поражения Лебедева? Нашелся новый чемпион"

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд выразил мнение, что результат боя за титул чемпиона по версии IBF между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым является неоднозначным. По его словам, Лебедев выбросил больше ударов и был должен одержать победу над претендентом.

- Что способствовало поражению Лебедева? Просто пришло время, нашелся новый молодой чемпион, - сказал Дрозд. - Денис не смог справиться с давлением. Хотя результат поединка неоднозначный. Я думал, что победу все-таки отдадут Лебедеву. На мой взгляд, он выбросил больше ударов. Это мое субъективное мнение.

В целом, визуально Гассиев смотрелся лучше и владел преимуществом. К судьям вопросов нет, судейство было справедливым. Денис не смог справиться с мощными ударами Мурата. Лебедеву нужно подумать о своем боксе.

То, что произошло на ринге между Индонго и Трояновским, называется апсет. Приехал на свободную защиту и нокаутировал чемпиона. Я Джулиуса видел впервые и был удивлен такому поражению россиянина. Но в этом весь бокс, итоги никогда невозможно спланировать. (Любовь КОНЯЕВА)