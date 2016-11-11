01:23 | БОКС — Профессиональный

Григорий Дрозд: "Ни на секунду не сомневаюсь в победе Поветкина над Стиверном"

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Экс-чемпион мира Григорий Дрозд подчеркнул в интервью "Известиям" в преддверии боя за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном, что он уверен в победе россиянина. При этом он отметил: поединок будет непростым.

– Ни на секунду не сомневаюсь в победе Поветкина, – поделился с "Известиями" экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд. – Я долго тренировался вместе с Сашей и знаю его как высококлассного спортсмена, потрясающе сильного боксера. С моей стороны нет никакой недооценки Стиверна, но я не сомневаюсь в моем друге и коллеге по боксерскому цеху и желаю ему одержать красивую победу в этом непростом противостоянии!

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/643734

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