Григорий Дрозд: "Ни на секунду не сомневаюсь в победе Поветкина над Стиверном"

Экс-чемпион мира Григорий Дрозд подчеркнул в интервью "Известиям" в преддверии боя за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном, что он уверен в победе россиянина. При этом он отметил: поединок будет непростым.

– Ни на секунду не сомневаюсь в победе Поветкина, – поделился с "Известиями" экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд. – Я долго тренировался вместе с Сашей и знаю его как высококлассного спортсмена, потрясающе сильного боксера. С моей стороны нет никакой недооценки Стиверна, но я не сомневаюсь в моем друге и коллеге по боксерскому цеху и желаю ему одержать красивую победу в этом непростом противостоянии!