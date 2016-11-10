Григорий Дрозд не может вернуться на ринг из-за травмы

Чемпион мира "в отпуске" по версии WBC в весе до 90,71 кг Григорий Дрозд испытывает проблемы с возвращением на ринг в связи с травмой. Дрозд провел последний бой в мае 2015 года. 8 апреля он должен был провести поединок с Илунги Макабу, но из-за повреждения поединок был отменен.

- Все, что мы могли сделать с рукой, мы сделали, прошли большой курс реабилитации, - цитирует ТАСС Дрозда. - Я достаточно давно приступил к тренировкам, но мне постоянно мешает то, что во время нагрузок в плече начинает сильно колоть. Я пока не понимаю, откуда идет эта боль, поскольку все повреждения срослись, но боль остается. Сейчас я продолжаю тренироваться, уже активно стою в парах, и также мониторю ситуацию с плечом. По срокам сложно понять, потому что улучшений пока нет. Завершение карьеры? Об этом речи мы пока не ведем.