Григорий Дрозд: "Не думаю, что в случае поражения Ковалева постигнет депрессия"

Чемпион "в отпуске" по версии WBC в первой тяжелой весовой категории Григорий Дрозд в преддверии боя между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом отметил, что участие в таком поединке уже успех. Поэтому, по словам Дрозда, в случае поражения Ковалева не постигнет депрессия, тем более, что у него будет право на реванш.

– До сих пор у Сергея, как и у Уорда, не было поражений. Если сейчас он проиграет, насколько это будет для него тяжело психологически? Сможет ли он оправиться от поражения?

– На самом деле, за такой бой, какой предстоит Сергею, многие боксеры легко бы отдали свой "ноль" в графе "поражения". Более того, многие, не раздумывая, согласились бы и на пять поражений за право выступить в таком крутом поединке. По-моему, здесь не идет речь о том, что кто-то может проиграть. Сам по себе выход на такую большую сцену дорогого стоит. Участие в столь масштабном событии уже делает тебя большим победителем.

И даже если Сергей проиграет, даже если у него не очень удачно сложится бой, он все равно однозначно заявит о себе как об одном из лучших боксеров мира. Так что не думаю, что в случае поражения Сергея постигнет какая-то глубокая депрессия или тяжелое состояние. Во-первых, он в любом случае заработает приличное количество денег, во-вторых, если он проиграет, то он проиграет не кому-то, а Андре Уорду, в-третьих, в контракте есть пункт об обязательном реванше. Я почему-то уверен, что если Сергей и проиграет, то по очкам, но не нокаутом, а значит, он не будет сломлен. Я в это верю. Поэтому ни о каких плохих вещах я бы не хотел говорить.