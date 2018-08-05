Григорий Дрозд: "Ковалеву нужно подумать о завершении карьеры"

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд отметил, что несвоевременная расслабленность стала причиной поражения российского боксера Сергея Ковалева в поединке против колумбийца Элейдера Альвареса.



Ковалев проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял титул чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

– Сергей начал в своей манере, уверенно, у него был кураж. Альварес два-три раунда пытался противодействовать, потом пропустил удар, и, казалось, психологически посыпался. Но иногда случается так, что приходит удар, который ты не видишь, – цитирует ТАСС Дрозда. – Сергей выигрывал бой, но была допущена ошибка – не знаю, почему, но он решил взять паузу и отдохнуть, пошел назад с передней опущенной рукой, пропустил страшный правый боковой, который сразу его потряс.

У Альвареса очень хорошая передняя рука, я был впечатлен этим, и было видно, что Сергей даже не мог сначала подстроиться под скорость. И с правой руки были у Альвареса такие удары, что Ковалев не успевал реагировать. Поэтому звоночки были, но в целом Сергей выигрывал поединок и просто расслабился. Думаю, что, если бы он более внимательно отнесся, то было бы лучше.

В разговорах о завершении карьеры есть рациональное зерно. Ковалев является одним из самых успешных боксеров в полутяжелом весе за всю историю, он многого достиг, были и взлеты, и падения. Я не думаю, что есть большая необходимость грызть зубами землю и пытаться во что бы то ни стало продолжать.

Ему нужно подумать о завершении карьеры, это его решение, ему нужно побыть с семьей. Точно не хочется видеть его еще и еще раз в таких положениях, как сегодня. Если Сергей завершит карьеру, то, думаю, многие фанаты будут счастливы.