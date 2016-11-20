Григорий Дрозд: "Ковалев стал жертвой необъективного судейства в бою с Уордом"

Чемпион WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд выразил мнение, что Сергей Ковалев заслужил победу над Андре Уордом. По его словам, россиянин стал жертвой несправедливого судейства.

Отметим, что это поражение стало для Ковалева первым в 32 боях в профессиональной карьере. Поединок Ковалев - Уорд состоялся в Лас-Вегасе. Все три судьи отдали победу американскому боксеру с одинаковым счетом 114-113.

- С судейством не согласен, - сказал Дрозд. - Даже если представить, что я не болел за Сергея, а просто смотрел матч между двумя незнакомыми мне боксерами, очевидно, что с таким боксом, который показал Андре Уорд, у суперчемпионов пояса не добывают. В таких поединках не отдают победу претенденту, потому что он должен доказывать, должен быть убедительным.

Андре Уорд не был убедительным. Он выбросил меньше ударов, он попал меньше раз, чем Сергей. Считаю, Ковалев стал жертвой наглого необъективного судейства. Безусловно, россиянин выиграл этот бой. (Борис КРИВИН)

Ковалев проиграл Уорду. Как это было