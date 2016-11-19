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Григорий Дрозд: "Ковалев, если победит Уорда, переместится в другую галактику"

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Чемпион "в отпуске" по версии WBC в первой тяжелой весовой категории Григорий Дрозд в преддверии боя между Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом отметил важность предстоящего события. По его словам, этот поединок определит лучшего боксера вне зависимости от весовой категории.  

 
17 ноября. Лас-Вегас. Сергей КОВАЛЕВ."Ковалев нокаутирует Уорда во второй половине боя или победит по очкам"

– Согласны ли вы с тем, что бой Ковалев – Уорд – главное событие в мире бокса в 2016 году?

– Железно, это самый ожидаемый поединок года. А, может быть, даже главное событие в мировом боксе за последние пару-тройку лет. В этом бою не только будет выявлен абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, но и, скорее всего, определится человек, который займет первую строчку рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. Этот поединок важен и интересен не только для российских болельщиков, он невероятно востребован во всем мире.

– Бой против Уорда – главный поединок в карьере Ковалева?

– За последние три-четыре года у Сергея было очень много главных боев, так что, скажем так, это один из главных боев в его карьере. Но на данном этапе, конечно, ничего важнее для него нет. Если Сергей выиграет, то он, как боксер, переместится в другую галактику. Это мегабой. Это признание во всем мире.

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Материалы REN-TV

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