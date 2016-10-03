16:30 | БОКС — Профессиональный

Григорий Дрозд: "История с Фьюри бросает тень на бокс"

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"Чемпион в отпуске" по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд раскритиковал решение Тайсона Фьюри объявить о завершении карьеры. Британец заявил об уходе из бокса сегодня в своем твиттере, добавив несколько нецензурных реплик. В прошлом году он победил Владимира Кличко, отобрав у него четыре чемпионских пояса. В этом году должен был состояться реванш, но он неоднократно откладывался. В пятницу стало известно, что в допинг-пробе Фьюри обнаружен кокаин.

- Новость очень неожиданная, - цитирует "Р-Спорт" Дрозда. - Мне казалось, после такого успеха, победы над Владимиром Кличко, он хотя бы должен был провести бой-реванш и как минимум заработать большие деньги. Он только-только подошел к большому бою. Хотелось бы еще увидеть его в бою с Владимиром. Наверное, в первую очередь он нанес урон самому себе: очень много поклонников ждали, что Кличко проиграет и освободит свои пояса. То, что его тест перед боем-реваншем был положительным, не красит эту всю историю. В целом, конечно, это бросает тень на бокс.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161003/1108761305.html

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