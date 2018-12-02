Григорий Дрозд: "Гвоздик - большой молодец, а звезда Стивенсона закатилась"

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд - о поединке между Александром Гвоздиком и Адонисом Стивенсоном.

- Хочу поздравить Сашу с победой, он большой молодец, - цитируют Дрозда "РИА Новости". - В первых двух-трех раундах, возможно, чувствовалась его какая-то неуверенность и скованность. Но потом он правой рукой все доставал и доставал соперника, перетерпел удары в корпус, дотерпел и составлял очень серьезную конкуренцию оппоненту. И до последних двух раундов ничего еще не было ясно. Он - красавчик, не потерял концентрацию до конца и хорошо попал. А это очень важно. Звезда Стивенсона, похоже, закатилась. Он проиграл титул, и мне кажется, что он уже больше не поднимется на прежний уровень. А Гвоздик в следующем бою будет намного убедительнее, потому что сейчас он вскрыл все слабые стороны Стивенсона. Да, он тоже пропускал, но он очень хорошо работал передней рукой. Стивенсон и темп не смог поднять, и плотно попасть по Саше, в корпус или в другие места - ничего суперопасного он создать так и не смог. Эпоха Стивенсона заканчивается, этот вес, как все и предполагали - наш, славянский вес.

Напомним, Александр Гвоздик нокаутировал канадца Адониса Стивенсона в 11-м раунде боя, прошедшего в Квебеке. Он завоевал титул чемпиона WBC в полутяжелом весе.