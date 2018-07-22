Григорий Дрозд: "Гассиев неправильно подготовился к бою с Усиком"

Экс-чемпион WBC Григорий Дрозд отметил, что украинец Александр Усик полностью превосходил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Украинский боксер победил решением судей и стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

- Мурат неправильно готов был к этому поединку, - приводит "Р-Спорт" слова Дрозда. - Усик был великолепно готов и не дал сопернику ни единого шанса. Можно сказать, что домашняя работа Мурата была очень слабенькая. Очевидно было, что Усик будет делать многосерийные удары, я не понимаю, почему Мурат к этому не был готов. Усик настолько правильно выстраивал дистанцию, что Мурат даже не мог просто подойти. Не было агрессии со стороны Мурата, а нужна была драка.