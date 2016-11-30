Григорий Дрозд: "Думаю, Лебедев победит Гассиева по очкам"

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд назвал Дениса Лебедева фаворитом в бою с Муратом Гассиевым. Россияне являются обладателями чемпионских поясов WBA и IBF соответственно. Их поединок состоится 3 декабря в Москве.

– Поединок Лебедева с Гассиевым должен получиться невероятно зрелищным и упорным, – цитируют "Известия" Дрозда. – В этом противостоянии я считаю фаворитом Дениса. За его плечами огромный опыт – Лебедев побеждал боксеров с мировым именем. Думаю, победа будет за ним. Скорее всего по очкам. Вероятно, что бой закончится досрочно, но если это произойдет, то лишь во второй половине поединка. Если Гассиеву удастся сдержать Лебедева и навязать ему свою тактику, у него появятся шансы в этом противостоянии. Боксировать с Денисом ему не стоит – лучше постараться зажать Лебедева в углу и наносить мощные удары, которые есть в арсенале Мурата, и он ими прекрасно распоряжается. Разница в росте несильно поможет Мурату – Денис опытен и сумеет нейтрализовать это преимущество оппонента. В любом случае бой не пройдет "в одну калитку" – будет напряженная интересная борьба. Но преимущество я все-таки отдаю Лебедеву.