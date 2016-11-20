09:20 | БОКС — Профессиональный

Григорий Дрозд: "До сих пор в шоке от результата боя Ковалева с Уордом"

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Чемпион WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд категорически не согласился с решением судей присудить победу Андре Уорду в бою с Сергеем Ковалевым. Россиянин уступил американцу единогласным решением судей (113:114), потерпел первое поражение в карьере и потерял титулы WBA, WBO и IBF. 

- Не согласен с результатом и, честно говоря, нахожусь в шоке, - цитирует ТАСС Дрозда. - Бой у Сергея не сложился, но очевидно, что он не проиграл, а четко его выиграл. Очень необъективное решение судей, у него отобрали пояса. Так бои у суперчемпиона не выигрываются, и сегодня выиграл Сергей, причем достаточно уверенно. Бой был вязкий, но с отрывом в три очка Сергей должен был победить.

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