Градович проведет следующий бой 6 мая в Екатеринбурге

Представитель бывшего чемпиона мира по боксу по версии IBF Евгения Градовича Алексей Титов сообщил, что россиянин проведет следующий бой 6 мая в Екатеринбурге. По его словам, соперник Градовича пока не определен.

- У Евгения был запланирован бой на 18 февраля, но он получил травму руки, - приводит "Р-Спорт" слова Титова. - Следующий бой Евгений проведет 6 мая в Екатеринбурге, соперник подыскивается.

Напомним, что в мае 2015 года Градович потерял чемпионский титул по версии IBF в полулегком весе. Затем россиянин одержал две победы, после чего техническим нокаутом проиграл мексиканцу Оскару Вальдесу, потерпев второе поражение в карьере.