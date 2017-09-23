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17:26 | Бокс — Профессиональный

Градович проведет претендентский бой за титул IBF с Дохени


Бывший чемпион мира Евгений Градович проведет бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона IBF в первом полулегком весе против Ти Джея Дохени из Австраллии, сообщает ТАСС. По словам исполнительного директора промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексея Титова, стороны достигли договоренности о проведении поединка.

Ранее сообщалось, что ближайший бой Градович проведет 16 декабря в Екатеринбурге. В активе 31-летнего россиянина 23 победы (9 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету Дохени 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.

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http://tass.ru/sport/4587258

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