Градович победил Уго Беррио в Екатеринбурге

Бывший чемпион мира Евгений Градович завоевал титул Интерконтинентального чемпиона WBA в весовой категории до 55,22 кг. В 12-раундовом поединке, который проходил в Екатеринбурге, он победил колумбийца Уго Беррио по решению судей. Таким образом, у 30-летнего россиянина стало 23 победы при двух поражениях и одной ничьей.

В другом поединке россиянин Рустам Нугаев в бою за титул чемпиона Восточной Азии по версии WBA в весовой категории до 61,23 кг проиграл колумбийцу Дейнеру Беррио по очкам. Россиянин Шавкат Рахимов завоевал пояс чемпиона Восточной Азии WBA в категории до 58,9 кг, выиграв у филиппинца Джеймы Пайпи техническим нокаутом в шестом раунде. Россиянин Евгений Чупраков защитил пояс Интерконтинентального чемпиона WBO в весе до 58,9 кг, выиграв у филиппинца Эдена Сонсоны техническим нокаутом в пятом раунде.

Россиянин Юрий Кашинский защитил титул чемпиона Восточного региона WBO в весе до 90,71 кг, победив соотечественника Валерия Брудова техническим нокаутом в пятом раунде. Россиянин Михаил Алексеев стал чемпионом мира среди молодежи по версии WBO в весовой категории до 58,9 кг, победив в 8-раундовом поединке мексиканца Сальвадора Брисеньо по очкам.