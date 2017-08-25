Гость казино в Лас-Вегасе поставил 1 миллион долларов на Мейвезера в бою с Макгрегором

В Лас-Вегасе была зарегистрирована крупнейшая ставка на бой между американским боксером Флойдом Мейвезером и ирландским чемпионом UFC Конором Макгрегором. Как сообщает ESPN, один из посетителей казино единовременно поставил 1 миллион долларов на американца. Возможный выигрыш составит 182 тысячи долларов.

Отмечается, что средний размер ставки на Макгрегора составляет 212 долларов, а на Мейвезера - чуть более 8 тысяч долларов.

Кроме того, по прогнозам, данный бой станет самым успешным боксерским поединком за всю историю, затмив бой Мэйвезера с Мэнни Пакиао в мае 2015 года.

Бой пройдет в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 27 августа. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка Мейвезер – Макгрегор.