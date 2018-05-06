Головкин во 2-м раунде отправил в нокаут Мартиросяна. Видео

Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин победил армянского боксера американского происхождения Ванеса Мартиросяна. Бой завершился нокаутом во 2-м раунде. Теперь у него 38 побед в 39 поединках (1 ничья).

Казахстанец в 19-й раз защитил титул WBA, которым владеет с 2010 года. В течение 90 дней ему необходимо провести защиту пояса IBF против обязательного претендента украинца Сергея Деревянченко.

Напомним, изначально Головкин должен был защищать свои титулы в бою с Саулем Альваресом, но у того в марте был обнаружен допинг, поэтому он был отстранен.

"СЭ" провел онлайн трансляцию боя Головкин – Мартиросян.