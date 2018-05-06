Головкин повторил рекорд по числу защит чемпионского титула в среднем весе

Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин во 2-м раунде отправил в нокаут армянского боксера американского происхождения Ванеса Мартиросяна. 35-летний казахстанец в 20 боях подряд защищает свой титул чемпиона мира, что является рекордом. Ранее такое удавалось только американцу Бернарду Хопкинсу в 1995-2005 годах.

Напомним, Головкин завоевал титул чемпиона по версии WBC в 2010 году. В течение 90 дней ему необходимо провести защиту пояса IBF против обязательного претендента украинца Сергея Деревянченко.

Головкин во 2-м раунде отправил в нокаут Мартиросяна. Видео //

"СЭ" провел онлайн трансляцию боя Головкин – Мартиросян