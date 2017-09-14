Головкин получит рекордный гонорар за бой с Альваресом

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC и IBO Геннадий Головкин и его соперник Сауль Альварес гарантированно получат за бой по 15 миллионов долларов, утверждает The Telegraph. Этот гонорар станет рекордным для обоих боксеров.

Также промоутер мексиканца Оскар да ла Хойя заявил, что бой соберет около 100 миллионов долларов только на продаже трансляций. 60 процентов от этой суммы предназначается бойцам, причем Альварес по контракту должен получить большую часть.

Кроме того, боксеры должны получить процент от продаж билетов на поединок. Причем на мероприятии ожидается аншлаг – билеты были распроданы за две недели. Прибыль от них должна составить около 30 миллионов долларов.

Напомним, что бой между Головкиным и Альваресом пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе.