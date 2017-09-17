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05:26 | БОКС — Профессиональный

Головкин показал, в чем выйдет против Альвареса


Казахстанский боксер Геннадий Головкин показал экипировку, в которой выйдет на поединок с Саулем Альваресом. Этот бой называют одним из главных событий года в боксе. На кону будут стоять чемпионские пояса в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO.

"Готов", - лаконично подписал фотографию Головкин.

"СЭ" проведет прямую трансляцию боя Головкин – Альварес. Время начала онлайна - в 6.00 по Москве.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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