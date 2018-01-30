Головкин – о бое с Альваресом: "Судьи нам не понадобятся"

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF и WBC Геннадий Головкин на своей странице в Твиттере опубликовал видеоанонс боя-реванша с Саулем Альваресом, который состоится 5 мая.

На кадрах ролика представитель Казахстана согласился с будущим соперником и заявил о том, что им не понадобятся судьи.

Первый поединок между представителем Головкиным и мексиканцем, прошедший 16 сентября 2017 года, завершился вничью. Предполагается, что победитель станет претендентом на титульный бой с обладателем пояса WBO Билли Джо Сондерсом.