Головкин – о бое с Альваресом: "Судьи нам не понадобятся"

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF и WBC Геннадий Головкин на своей странице в Твиттере опубликовал видеоанонс боя-реванша с Саулем Альваресом, который состоится 5 мая.
На кадрах ролика представитель Казахстана согласился с будущим соперником и заявил о том, что им не понадобятся судьи.
Первый поединок между представителем Головкиным и мексиканцем, прошедший 16 сентября 2017 года, завершился вничью. Предполагается, что победитель станет претендентом на титульный бой с обладателем пояса WBO Билли Джо Сондерсом.
You’re right. This time we won’t need the judges. #CaneloGGG2 pic.twitter.com/h5Hcsh2Evo– Gennady Golovkin (@GGGBoxing) 29 января 2018 г.
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Rust737
Бьются за право боксировать с Сондерсом)))
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