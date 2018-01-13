Головкин и Альварес проведут бой-реванш 5 мая

Повторный бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBF и WBC казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом состоится 5 мая 2018 года. Место проведения будет известно позднее.

Первый бой между ними завершился вничью, оба боксера после поединка изъявили желание провести реванш. Напомним, Головкин одержал 37 побед (33 нокаутом) при одной ничьей. На счету Альвареса 49 побед (34 нокаутом), при одном поражении и двух ничьих.