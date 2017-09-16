Головкин – Альварес: прямая трансляция – в 6.00

В воскресенье утром по Москве пройдет главный бой года в среднем весе. В ринге встретятся Геннадий Головкин из Казахстана и мексиканец Сауль Альварес. Поединок в Лас-Вегасе, как ожидается, начнется в 8.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет онлайн трансляцию боя Головкин – Альварес. Ориентировочное время начала - в 6.00.

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Прямая трансляция поединка Геннадий Головкин – Сауль Альварес.