Главный тренер сборной России по боксу: "На данный момент Лебедев может проиграть Усику без вариантов"

Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов высказал "СЭ" свое мнение о победе Дениса Лебедева над Майком Уилсоном. Россиянин взял верх по решению судей в бою, состоявшемся в Монако. Поединок прошел в 12-ти раундах.

Лебедев провел первый бой после долгого перерыва. В сентябре 2017 года он выиграл у турка Хизни Алтункаи нокаутом в третьем раунде. В июле того же года Денис победил Марка Флэнагана, защитив титул WBA. Позже эта организация перевела Лебедева в статус "чемпиона в отпуске". Титулом в первом тяжелом весе владеет украинец Александр Усик.

После боя с Уилсоном на счету Лебедева 32 победы при 2 поражениях.

- Победа заслуженная. В этом бою Денис был в лучшем физическом состоянии чем в прошлом поединке, - сказал Кравцов. - Но заявление Лебедева по бою с Усиком... По кондициям, в которых Денис находится на данный момент, сложно сказать на что он может претендовать в бою с Александром. Конечно, если таковой состоится, во что я мало верю.

- Усику нужен этот бой?

- Нет. Но честно говоря и Денису тоже. Если бы этот поединок состоялся лет пять назад, возможно стал бы конкурентным. А сейчас, по-моему, без каких-либо вариантов Денис может проиграть.

- Лебедев продолжит карьеру?

- Это виднее ему и команде. Насколько он сейчас конкурентоспособен нужно думать в зависимости от того, под каких соперников его будут ставить. (Арман Мкртчян)