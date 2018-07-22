02:44 | Бокс — Профессиональный

Глава WBSS: "Россия - боксерская страна"


Организатор Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Калле Зауэрланд на пресс-конференции поделился мнением относительно боя Усик - Гассиев. Он отметил, что Россия достойно провела поединок.

- Россия - боксерская страна, - заявил Зауэрланд. - Поэтому организация здесь и в Сочи была отличной. Федерация бокса нам очень помогла. Двое россиян выступят во втором сезоне.

Усик победил Гассиева единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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